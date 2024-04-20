Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Около 100 000 списанных iPhone отправились на вторичный рынок Китая
Юристы Apple утверждают, что виновата сторонняя компания.

реклама

Согласно подробному отчету защитников окружающей среды, около 100 000 iPhone, предназначенных Apple для утилизации, были якобы украдены и перевезены в Китай, что расходится с экологическими обязательствами технологического гиганта.

Изначально юристы компании Apple подали судебный иск против причастного подрядчика, однако последние новости свидетельствуют о прекращении судебного разбирательства. Возможно, таким образом компания хочет избежать публичного признания своей практики утилизации исправных устройств, что резко противоречит ее имиджу заботы об экологии.

реклама

Сценарий, изложенный в обширном расследовании Bloomberg, выглядит следующим образом: Apple поощряет клиентов по всему миру сдавать старые устройства на переработку. Несмотря на то, что многие из этих устройств находятся в рабочем состоянии и пригодны для перепродажи после очистки данных, Apple привлекла компанию GEEP для ежегодного демонтажа более четверти миллиона устройств.

За первые два года сотрудничества Apple отправила в GEEP более 530 000 смартфонов Phone, 25 000 планшетов iPad и 19 000 часов Apple Watches. Однако в ходе аудита, проведенного Apple, выяснилось, что около 99 975 исправных iPhone, задокументированных GEEP как бракованные, были якобы перенаправлены в Китай и проданы на вторичном рынке по весьма существенным ценам.

Судя по подтексту, судебный процесс может раскрыть информацию о том, что Apple избавляется от сотен тысяч работоспособных устройств, якобы для того, чтобы стимулировать спрос на новые продукты путем ограничения предложения на вторичном рынке.

#смартфоны #apple #китай #iphone #ipad #apple watch
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине начали использовать извлеченные из "Гераней" и УМПК российские антенны "Комета-М"
14
Израильские СМИ сообщили, что некоторые израильские ядерные объекты пострадали от иранских ракет
+
Politico: Поставки сырья из Китая представляют угрозу для снарядной промышленности Европы
1
Иран продемонстрировал свой аналог российского комплекса С-400
2
Российских владельцев консолей Xbox начали банить за покупку Game Pass через сторонние сервисы
4
Президент Чехии признал, что Европе уже нечем помогать Украине
2
Euronews: В Европе Албания и Исландия обеспечены на 100% экологически чистой энергией
7
В США считают, что российские хакеры атаковали систему водоснабжения в Техасе
1
Украина в ближайшие недели получит новую немецкую систему ПВО IRIS-T
1
Google представила апрельское обновление для Pixel 7 и 8
+
В сети опубликованы рендеры будущих Apple Watch Series X
+
Microsoft и OpenAI потратят 100 миллиардов долларов, чтобы избавиться от зависимости GPU Nvidia
+
Военкоры: У украинских войск есть три ключевых железнодорожных маршрута снабжения
1
APU AMD Strix Halo получат интегрированное графическое ядро уровня RTX 4070M
1
Xiaomi 11T Pro получил обновление HyperOS
2
OnePlus Ace 3 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 3 и 1 ТБ встроенной памяти
+
Salad арендует видеокарты геймеров для генерации непристойного контента
3
Российские войска нанесли удар с тыла по ВСУ в районе Очеретино
+
Microsoft планирует сделать обязательной активацию Microsoft Account при установке Windows 10
1
Яндекс выпустил новые устройства для умного дома с Алисой
+

Популярные статьи

Астрономы: Мы живём внутри огромной пустой области пространства, которой не должно существовать
48
Россия поставляет Ирану истребители Су-35 и ЗРК С-400 в обмен на беспилотники и ракеты — WP
20
В США показали первый воздушный бой между истребителем с ИИ и пилотируемым самолетом
10
Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
21
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
157
Почему провалился Xbox Game Pass - цифры и факты
10
Блинкен намерен потребовать от Китая прекратить военное сотрудничество с РФ и покупать нефть у Ирана
13
Вашингтон обвинил Китай в нанесении ущерба судостроительной и сталелитейной промышленности США
12
Обзор игры The Chronicles of Riddick Assault on Dark Athena – так и закончился Риддик
+
Почему халвинг не привёл к подорожанию Bitcoin, и стоит ли сегодня инвестировать в криптовалюту
10

Сейчас обсуждают

Ашот Карабас
19:29
Гена, знаешь в чём разница между мною и тобой? Я скачиваю игру, пробую и делаю вывод исходя из субъективных ощущений и опыта, ты же, как и любой другой мошоночный сосальщик, сначала смотришь рейтинг и...
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
ev_rus
19:25
Есть, наконец то дождался, как по методичке ) А что же это такое, с наградами, круче первой части намного (первую часть специально перепроходил перед второй) ? Расскажи, очень интересно. А что игра, т...
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Nvidia&Intel Hater
19:24
в чем честнее.я максимально четсно все показал.хотел бы унизить вашу карту совсем -записал бы видео в котором подрублен FG и вы даже не поняли бы почему такие высокие кадры.Как раз хотел по честному в...
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Cossacs
19:23
Печально это, надо быть честнее
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Nvidia&Intel Hater
19:23
я не выставлял пресет -у меня все было на макс руками выставлено
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Nvidia&Intel Hater
19:22
да е мое .я даже ваше видео не буду смотреть я еще раз повторяю -там гомогеи зеленожопые так натестируют что потом окажется что карта вообще хуже 1060 -.я видел как у меня работает .55 кадров с рт вкл...
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
ev_rus
19:21
Многие бабы почему то считают, что если у мужика на нее не встает, это проблема исключительно в мужике, а не в ней ) Выглядит она как свинья, не постаралась и прочее.
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Катя
19:20
Он так и поступит, импотент же.
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Cossacs
19:20
Видео сверху есть, да и любое другое видео с тестами 6600, просто на ультрах падает ниже 50, с RT будет ниже 30. Там кстати если просто выставить ультра пресет то ФСР автоматически включается, выключа...
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Александр Пурвин
19:19
нужно сделать ход конём ввести моду на пар лесбо-пидераские пары, и внедрить к этим радужным людям, которые ведут человечество к вымеранию. Ибо ни одного учёного из них нет!
В Белом доме заявили, что готовы «сразу» отправить оружие после принятия законопроекта о помощи Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем