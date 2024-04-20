Юристы Apple утверждают, что виновата сторонняя компания.

Согласно подробному отчету защитников окружающей среды, около 100 000 iPhone, предназначенных Apple для утилизации, были якобы украдены и перевезены в Китай, что расходится с экологическими обязательствами технологического гиганта.

Изначально юристы компании Apple подали судебный иск против причастного подрядчика, однако последние новости свидетельствуют о прекращении судебного разбирательства. Возможно, таким образом компания хочет избежать публичного признания своей практики утилизации исправных устройств, что резко противоречит ее имиджу заботы об экологии.

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Сценарий, изложенный в обширном расследовании Bloomberg, выглядит следующим образом: Apple поощряет клиентов по всему миру сдавать старые устройства на переработку. Несмотря на то, что многие из этих устройств находятся в рабочем состоянии и пригодны для перепродажи после очистки данных, Apple привлекла компанию GEEP для ежегодного демонтажа более четверти миллиона устройств.

За первые два года сотрудничества Apple отправила в GEEP более 530 000 смартфонов Phone, 25 000 планшетов iPad и 19 000 часов Apple Watches. Однако в ходе аудита, проведенного Apple, выяснилось, что около 99 975 исправных iPhone, задокументированных GEEP как бракованные, были якобы перенаправлены в Китай и проданы на вторичном рынке по весьма существенным ценам.

Судя по подтексту, судебный процесс может раскрыть информацию о том, что Apple избавляется от сотен тысяч работоспособных устройств, якобы для того, чтобы стимулировать спрос на новые продукты путем ограничения предложения на вторичном рынке.