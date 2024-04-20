Главное обвинение – крах биржи Mango Markets и обесценивание её акций.

"Чёрный" майнер Ави Айзенберг был единогласно осужден в рамках знакового дела, возбужденного Министерством юстиции США, что стало первым случаем манипулирования открытым рынком криптовалют, преследуемым законом. Приговор, объявленный в четверг, признал Айзенберга виновным в мошенничестве с товарами, манипулировании товарным рынком и мошенничестве с использованием средств связи – все это было связано с его деятельностью на децентрализованной криптовалютной бирже Mango Markets.

По данным Минюста, приговор по этому делу будет вынесен 29 июля, и Айзенбергу грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы за мошенничество с товарами и манипулирование рынком, а также до 20 лет за мошенничество с использованием средств связи.

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В основе дела лежит схема Айзенберга по мошенническому получению криптовалюты на сумму около 110 млн долларов от Mango Markets и ее пользователей путем искусственного завышения цен на определенные бессрочные фьючерсные контракты. Эта манипуляция не только повлияла на инвесторов, торгующих на платформе, но и вынудила биржу приостановить работу в связи с неплатежеспособностью.

В дополнение к судебному преследованию Министерства юстиции, компания Mango Labs подала иск против Айзенберга за его роль в схеме манипулирования ценами.

Компания Mango Labs назвала Айзенберга "печально известным манипулятором криптовалютного рынка", ссылаясь на предыдущие инциденты, включая предполагаемую растрату 14 млн долларов, когда Айзенберг был связан с децентрализованной торговой площадкой Fortress.

Манипуляции Айзенберга на Mango Markets заключались в использовании механизма платформы для торговли бессрочными фьючерсными контрактами. Контролируя большие объемы криптовалюты MNGO, Айзенберг искусственно завышал ее цену. Впоследствии Айзенберг вывел с Mango Markets различные криптовалюты на сумму около 110 млн долларов, что привело к краху биржи и обесцениванию бессрочных контрактов MNGO.