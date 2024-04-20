Как страшно жить американцам - никто их не любит.

Директор ФБР Кристофер Врэй выступил с резким предупреждением о надвигающейся угрозе со стороны китайской хакерской группы Volt Typhoon, которая проникла в системы, имеющие решающее значение для управления инфраструктурой США. По словам Врэя, эти системы, являющиеся неотъемлемой частью водоснабжения, энергетики и телекоммуникаций, в настоящее время находятся в осаде этой группировки, что чревато катастрофическими последствиями.

Врэй подчеркнул, что предыдущие атаки, приписываемые китайским хакерским группировкам, могли быть пробными, направленными на создание сценария для более масштабных нападений. Такие действия, по словам ФБР, согласуются с более широкими стратегиями Китая, включая кампании по вмешательству в выборы и манипулированию избирателями. Эти кибернападения воспринимаются как элементы общей программы Китая по подрыву стабильности в США.

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Несмотря на официальные отрицания со стороны Министерства иностранных дел Китая, данные ведущих организаций по исследованию угроз, таких как Microsoft и Google, свидетельствуют о связях между Volt Typhoon и китайским государством. Выступая на Вандербильтском саммите по современным конфликтам и угрозам, Врэй заявил, что группировка действует как инструмент Китая, активно наращивая потенциал, чтобы обрушить хаос на критически важную инфраструктуру, когда это будет стратегически выгодно.

Время возможного удара Volt Typhoon остается предметом большого внимания, поскольку, по словам Врэя, группировка ждет удобного момента для нанесения разрушительного удара. Это утверждение приобретает дополнительную значимость в свете последних геополитических событий, в частности, эскалации риторики и маневров Китая после избрания президента Тайваня, выступающего за независимость.