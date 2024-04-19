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Kachka
GPT-4 смог приблизиться к уровню врачей-экспертов в области офтальмологии
Нейросеть набрала больше баллов, чем младшие врачи.

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Все более широкое развитие языковых моделей, также известных как LLM, заставляет задуматься об их потенциальной пользе для общества, особенно в таких важных областях, как медицина. Недавнее исследование, проведенное Школой клинической медицины Кембриджского университета, о котором сообщает Financial Times, раскрывает интригующие выводы относительно последней версии GPT-4 от OpenAI.

Исследование, опубликованное в журнале PLOS Digital Health, тщательно проанализировало работу различных LLM, включая GPT-4 и его предшественника GPT-3.5, наряду с PaLM 2 от Google и LLaMA от Meta. С помощью теста, состоящего из 87 вопросов с несколькими вариантами ответов, взятых из учебника по офтальмологии, исследователи подвергли оценочному испытанию как экспертов, так и LLM. Примечательно, что участниками были эксперты-офтальмологи, стажеры и неспециализированные младшие врачи.

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Результаты GPT-4 превзошли человеческие, обеспечив 60 правильных ответов из 87. Это достижение заметно превосходит средние показатели младших врачей и приближается к уровню стажеров-офтальмологов, хотя и немного отстает от экспертов-офтальмологов, которые в среднем дали 66 правильных ответов. В отличие от них, GPT-3.5 набрал 42 балла соответственно.

Хотя эти результаты подчеркивают потенциальную полезность LLM в медицинских оценках, они также указывают на соответствующие риски и проблемы. Ограниченный набор вопросов в исследовании, особенно в некоторых категориях, намекает на вариативность в реальных сценариях.

#искусственный интеллект #chatgpt #нейросети #gpt-4
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