Стоить модель будет около $1 180.

Компания Zephyr, относительно малоизвестный партнер по производству плат, набирает обороты благодаря своему нестандартному подходу к дизайну видеокарт. Их последнее предложение, необычная видеокарта RTX 4080, отличается инновационным решением для жидкостного охлаждения "все в одном" с внешним 280-мм радиатором. Разработанная в сотрудничестве с компанией Valkyrie, специалистами в области технологий охлаждения, эта модель обещает высочайшую производительность при сохранении оптимальных температур.

Под капотом данной RTX 4080 находится графический процессор AD103, оснащенный внушительными 9728 ядрами CUDA и 16Gb молниеносной памяти GDDR6X. Возможности подключения включают три выхода DisplayPort и один HDMI, что позволяет использовать различные дисплеи. Питание осуществляется через один разъем 12VHPWR.

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При размерах 276x119x52 мм карта немного толще, чем традиционные двухслотовые модели. Однако эти размеры не учитывают радиатор и трубки, которые требуют дополнительного пространства в корпусе.

Несмотря на предположения китайских СМИ о более низкой цене, RTX 4080 продается в розницу за 8 099 юаней (около $1 180).