Единственным способом отключить рекламу будет подписка YouTube Premium.

Недавние усилия Google по ограничению использования программ, блокирующих рекламу, достигли новых высот, выйдя за рамки первоначальной борьбы с воспроизведением YouTube. Теперь технологический гигант нацелился на сторонние приложения, позволяющие транслировать видео с YouTube без рекламы.

В документе поддержки Google прямо предупреждает пользователей, получающих доступ к контенту YouTube через такие приложения, о возможных проблемах с буферизацией или появлении сообщения об ошибке с предупреждением похожего типа:

реклама "Данный контент недоступен в этом приложении"

Подчеркивая строгое следование условиям предоставления услуг, Google подтверждает свою позицию, разрешая разработчикам использовать официальный API YouTube исключительно в соответствии с требованиями, которые прямо запрещают любые блокировщики рекламы. Хотя о последствиях компания говорит неясно, она намекает на "соответствующие меры" в отношении нарушителей.

Признавая предпочтения пользователей в отношении отсутствия рекламы на площадке, Google предлагает подписаться на подписку YouTube Premium, стоимость которой составляет $14 в месяц для пользователей Android или $19 для подписчиков iOS. Кроме того, годовая подписка предлагается со скидкой за $139.

Эта инициатива не является чем-то новым. Первый этап борьбы Google с блокировщиками рекламы прогремел в прошлом году: сначала пользователям предлагалось отключить блокирующее ПО при появлении всплывающего окна. Последующие меры по всему миру ограничивали пользователей блокировщиков рекламы всего тремя видеороликами или полностью запрещали доступ к ним, а в настоящее время удалены даже сторонние обходные пути.