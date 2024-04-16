Компания нацелилась на повышение производительности.

По сообщениям, компания Sony призывает разработчиков подготовить свои игры к оптимизации для грядущей PS5 Pro, причем как уже существующие, так и готовящиеся к выходу.

Согласно недавнему сообщению The Verge, в PS5 Pro приоритет будет отдан графическим функциям, таким как трассировка лучей, что позволит устранить один из главных недостатков базовой PlayStation 5 – ее ограниченную способность поддерживать стабильную частоту кадров в играх с RTX.

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Утверждается, что Sony закладывает основу для создания обозначения "Trinity Enhanced", названного в честь кодового имени PS5 Pro и означающего, что игра была доработана для PS5 Pro. Это обозначение будет распространяться как на готовящиеся игры, так и на обновления для уже существующих. Улучшения могут включать в себя комплексную реализацию трассировки лучей, а также повышение разрешения и общей производительности.

Работа по подготовке игр к обновлению согласуется с более ранними утечками о предполагаемых характеристиках PS5 Pro, которые намекают на то, что обновленная консоль будет примерно на 45% быстрее стандартной PlayStation 5.

В то время как некоторые игры для PS4 уже получили обновления для текущего поколения, ярлык Trinity Enhanced, судя по всему, предназначен для тайтлов исключительно на PS5.