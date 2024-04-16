Вероятно, компания наконец уберет навязчивые блики.

Компания Apple продолжает упорно бороться с проблемой бликов объектива в своих смартфонах iPhone, в частности в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Несмотря на предпринимаемые усилия, извечная проблема, которая мучает пользователей iPhone уже много лет, остается бельмом на глазу для всех начинаний Apple в области обработки изображений. Однако недавние откровения свидетельствуют о потенциальном прорыве в виде нового решения, которое в настоящее время проходит испытания и призвано повысить общее качество изображений.

Поклонники iPhone уже давно столкнулись с проблемой танцующих зеленых точек в ночных видеороликах и усугубляющим ситуацию эффектом бликов на объективе, особенно заметным на фотографиях с интенсивными источниками света. Примечательно, что в конкурирующих смартфонах, таких как Sony Xperia 1 V и Vivo X100 Pro, подобные оптические аберрации были устранены благодаря использованию специального покрытия, лицензированного у Zeiss, которое отлично справляется с навязчивыми отражениями. В отличие от этого, предыдущие попытки Apple, продемонстрированные в сравнительных видеороликах, таких как анализ ютубера Дэнни Вингета, в котором iPhone 14 сравнивается с его преемником, iPhone 15 Pro, принесли неоднозначные результаты.

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Оптимизм возрастает с появлением сообщений на южнокорейском форуме Naver, полученных из цепочки поставок, которые свидетельствуют о том, что Apple изучает трансформационное оптическое решение для своих предстоящих моделей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Эта инновация подразумевает улучшенное покрытие поверхности стекла, призванное решительно решить проблему бликов на объективе и тем самым улучшить общее качество изображения.

Кроме того, на горизонте маячат заманчивые перспективы, связанные с новыми сенсорами и функциями зума, включая перспективный 48Мп сверхширокоугольный объектив и интеграцию знаменитого 5-кратного зум-объектива iPhone 15 Pro Max в компактные рамки iPhone 16 Pro.