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Kachka
Фреймворк CRADLE призван научить ChatGPT играть в игры
Пока что игра слишком перегружает систему.

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Недавнее исследование, проведенное учеными из Китая и Сингапура, посвящено сложной проблеме интеграции возможностей искусственного интеллекта в игровой процесс. В центре внимания известная игра Red Dead Redemption II (RDR2). В статье ученых рассматривается концепция общего компьютерного контроля и представляется фреймворк CRADLE, разработанный для облегчения взаимодействия между GPT-4V от OpenAI и RDR2.

В основе проекта лежит оценка прогресса ИИ на пути к достижению общего искусственного интеллекта. Используя GPT-4V, исследователи стремятся наделить ИИ способностью понимать и реагировать на визуальные и слуховые стимулы сродни человеческой интуиции. Через эту призму они хотят продемонстрировать осуществимость способности ИИ проходить те или иные игры.

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RDR2 служит идеальным испытательным стендом благодаря сложной системе управления, захватывающему окружению и обширному миру. Игра предлагает разнообразные сценарии и пользовательские интерфейсы, представляя собой идеальную среду для обучения ИИ.

Хотя исследование в первую очередь посвящено RDR2, фреймворк CRADLE рассчитан на более широкое применение в различных играх и программных приложениях, включая симуляторы и стратегии. Центральным элементом инноваций CRADLE является его способность обучаться и адаптироваться к новым условиям, что отражает человеческий прогресс.

Работа CRADLE в RDR2 демонстрирует многообещающие результаты, особенно при выполнении заданий из основной сюжетной линии. Тем не менее, проблемы сохраняются, особенно в задачах, требующих точного пространственно-визуального распознавания и понимания специфики области. 

#игры #искусственный интеллект #rockstar games #chatgpt #rockstar #red dead redemption 2 #red dead redemption #rdr 2 #red dead redemption ii
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