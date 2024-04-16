Её площадь должна превысить 125 км².

В сфере видеоигр поговорка "больше – не значит лучше" особенно актуальна. Хотя обширные ландшафты открывают возможности для исследования, истинная мера их ценности заключается в богатстве и разнообразии динамического контента, который они содержат.

Эти соображения стали очевидны после недавнего появления изображения, на котором противопоставляются карты GTA VI и ее предшественницы GTA V. Это сопоставление намекает на значительное расширение мира грядущей версии игры от Rockstar Games, что является заметным достижением, учитывая огромные масштабы GTA V.

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Для тех, кто не следит за развитием событий вокруг GTA VI, недавно фанаты с энтузиазмом собрали воедино приблизительное изображение карты игры. Опираясь на данные из трейлера, догадки, основанные на реальной географии Флориды, и сведения, почерпнутые из утечек, преданные делу "картографы" скрупулезно составили подробную реконструкцию мира.

Опубликованное на сабреддите GTA VI изображение, сравнивающее новую карту с картой из GTA V, демонстрирует поразительную разницу в размерах.

Если углубиться в изучение размеров, то проницательный пользователь под ником lxr на GTA Forums сделал вывод, что карта для GTA VI охватывает территорию площадью 125 квадратных километров, что в 2,55 раза больше, чем в GTA V.

Для сравнения, карта Red Dead Redemption 2 занимала 75 км². Очевидно, что GTA VI готова заявить о себе как о грозном сопернике в сфере игр.