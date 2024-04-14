Дата первого полета будет известна через несколько лет.

Илон Маск по-прежнему стремится к колонизации Марса, о чем свидетельствует его недавнее выступление на базе Starbase компании SpaceX в Бока-Чика, штат Техас. Во время мероприятия подробно рассказал о достижениях в разработке ракеты Starship и о снижении стоимости космических запусков, представив себе будущее, в котором тысячи кораблей одновременно отправятся в путешествие к Красной планете.

Маск, известный своей непоколебимой приверженностью к превращению человечества в межпланетный вид, уже давно заявляет о стремлении основать колонии на Марсе. Несмотря на то, что ранее Маск устанавливал оптимистичные сроки развертывания первых космических кораблей, он подчеркивает необходимость расширения присутствия человека за пределами Земли в качестве защиты от потенциальных катастроф, угрожающих цивилизации или даже вымиранию человечества.

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Хотя концепция межпланетной колонизации не нова, прогнозы Маска имеют определенный вес, особенно с учетом того, что в ближайшем будущем SpaceX будет доминировать в 90% орбитальных космических запусков.

Маск предвидит создание первых марсианских колоний в течение двух десятилетий, и SpaceX уже закладывает основу для этого, строя пусковые комплексы. В отличие от лунных аванпостов NASA, которые работают с перерывами, Маск планирует построить на Марсе процветающий город с миллионным населением.

Центральное место в амбициозных планах Маска занимает быстрая эволюция ракеты-носителя Starship, несмотря на неудачи, возникшие во время орбитальных испытательных полетов.

Особое значение имеет прогноз Илона Маска относительно экономической целесообразности освоения космоса. С ожидаемым запуском Starship 3 Маск предсказывает смену парадигмы: стоимость доставки 200 тонн на орбиту будет сопоставима с полутонной полезной нагрузкой Falcon 1, что потенциально позволит сократить расходы более чем в 400 раз.