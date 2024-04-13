Стоимость системы достигает $345.

Недавно компания AMD представила серию процессоров Ryzen 8000F, в которой используется кремний Hawk Point. В отличие от ранее выпущенных моделей 8000G, эти процессоры не имеют интегрированной графики, что требует использования дискретного GPU для обеспечения полной функциональности ПК. Удивительно, но некоторые китайские розничные продавцы отдают эти системы без GPU, предлагая пользователям приобрести видеокарту отдельно.

Этот стратегический ход открывает геймерам возможность приобретать практически полноценные системы по ценам, сопоставимым с ценами на один только APU Ryzen 7 8700G, известный своей мощной интегрированной графикой. Примечательно, что производители ПК прямо указывают, что для работы их систем требуется отдельный GPU. Для пользователей, у которых есть GPU, или для тех, кто ищет обновление до новейшей архитектуры Zen4 с поддержкой DDR5 по сниженной цене, это представляет собой интригующий вариант в более доступной ценовой категории.

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Системы начального уровня с процессором 8700F обычно состоят из материнской платы AMD B650M, 16Gb памяти DDR5-600 и 512Gb-го накопителя. Потенциальным покупателям рекомендуется тщательно изучить спецификации материнской платы и, что немаловажно, уточнить мощность блока питания.

Ryzen 7 8700F – это 8-ядерный процессор Zen4, спецификации которого полностью совпадают с характеристиками 8700G. Несмотря на то, что он работает на 100 МГц медленнее и лишен интегрированного GPU, он, очевидно, является более экономичным вариантом по сравнению с 8700G. Об этом свидетельствует скриншот, полученный из официального магазина AMD, где Ryzen 7 8700G указан по цене в 2499 юаней ($345).