На данный момент рекламу можно отключить.

В настоящее время Microsoft изучает возможность интеграции рекламы в меню "Пуск" операционной системы Windows 11. В частности, речь идет о размещении рекламы приложений, доступных в магазине Microsoft Store.

Эта инициатива может вызвать чувство дежавю у опытных пользователей Windows 10, поскольку предыдущая операционная система также включала рекламу в меню "Пуск", хотя и относилась ко встроенным приложениям.

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В настоящее время Microsoft ограничила показ данной рекламы в версии для пользователей в США, которые являются инсайдерами Windows в бета-канале. Пользователи, которые не зарегистрировались в качестве бета-тестеров, пока что рекламу видеть не будут.

К счастью, у пользователей есть возможность полностью отключить эту рекламу. Это делается в разделе "Персонализация" в "Настройках". Однако стоит отметить, что, как и многие другие эксперименты Microsoft, функция с рекламой может не получить широкого распространения.

Тем не менее, пользователи могут счесть целесообразным ознакомиться с вышеупомянутыми шагами, учитывая историю компании по интеграции рекламы в свои настольные платформы. Например, в прошлом году Microsoft ввела экспериментальное размещение рекламы для своих сервисов, таких как OneDrive, в меню, доступном при нажатии на фотографию профиля пользователя.