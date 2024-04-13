Adobe начала закупать видеоролики для создания нейросети.

В сфере технологий и разработки программного обеспечения стремление к созданию генеративных платформ искусственного интеллекта уже стало повсеместным. Среди ключевых проблем, с которыми сталкиваются компании в этой области, – острая необходимость в разнообразном контенте для эффективного обучения своих моделей ИИ. Недавно появились сообщения, свидетельствующие об активной позиции Adobe в этом направлении: компания приобретает видеоматериалы, чтобы укрепить свою платформу преобразования текста в видео.

По данным Bloomberg, Adobe, известная тем, что недавно добавила миллионы 4K-видео в свою библиотеку Adobe Stock, активизирует инвестиции в платформу ИИ Adobe Firefly. Этот стратегический шаг подчеркивает решимость Adobe преодолеть разрыв в области генеративного видео. Однако Adobe – не единственный претендент в этой гонке: в последние месяцы внимание к себе привлекла платформа Sora от OpenAI.

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Издание Bloomberg утверждает, что Adobe стимулирует свою обширную сеть фотографов и художников присылать видеоролики с изображением повседневных действий и эмоций. Цель компании – создать разнообразное хранилище материалов, необходимых для обучения искусственного интеллекта. Вознаграждение, предлагаемое Adobe, составляет в среднем 2,6 доллара за минуту видеоконтента. Максимальное вознаграждение за минутный ролик может доходить до 7.2 доллара.