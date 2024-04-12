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Kachka
ZOTAC представила видеокарту RTX 4070 Ti SUPER Trinity White OC JX Online 3 Edition
Она выполнена в бело-голубом цвете.

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В 2016 году на игровой сцене появилась MMORPG JX Online 3, которая впоследствии обзавелась HD-ремейком, что способствовало росту ее популярности и позволило собрать более 3 млн активных игроков к 2020 году. Этот успех был частично объяснен использованием графического API Vulkan и интеграцией трассировки лучей, поддерживаемой графическими процессорами NVIDIA, а также повышением разрешения DLSS.

Недавно компания ZOTAC объявила о планах по выпуску видеокарты, вдохновленной игрой JX Online 3, которая будет отличаться индивидуальной цветовой гаммой и специально разработанной для неё задней панелью. Воплощая культовую бело-голубую эстетику игры, новый ускоритель оснащен ARGB-подсветкой для дополнительного эффекта.

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Хотя внешний дизайн карты отличается, в её основе лежит модель Trinity White, в которой установлен мощный графический процессор десктопной RTX 4070 Ti SUPER. Эта обновленная модель AD103 может похвастаться 8448 ядрами CUDA и 16Gb памяти GDDR6X. Хотя компания не раскрывает конкретные данные о тактовых частотах, предполагается, что видеокарта будет обладать теми же возможностями заводского разгона, что и оригинальная модель Trinity (2625 МГц и стандартным потреблением в 285W).

В преддверии предстоящего соревновательного турнира по JX Online 3 ZOTAC планирует предложить карту в качестве главного приза.

#nvidia #видеокарты #ada lovelace #zotac #rtx 4070 ti
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