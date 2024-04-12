Китай, по его словам, уже почти достиг того же уровня прогресса.

Соединенные Штаты находятся на переломном этапе своего доминирования в космической отрасли, что может иметь последствия для военных технологий, поскольку конкуренты в лице России и Китая вырвались вперед. Генерал Б. Ченс Зальцман, начальник космических операций Космических сил США (USSF), утверждает следующее:

"Без сотрудничества с коммерческим сектором США рискуют потерять свое преимущество".

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Выступая на Космическом симпозиуме 2024 в Колорадо-Спрингс, Зальцман подчеркнул необходимость военно-коммерческого партнерства, назвав SpaceX, ULA и в перспективе Blue Origin ключевыми игроками в развитии космических технологий.

Обращая свой взор на Китай, генерал Зальцман подчеркивает стремительный прогресс этой страны в развитии орбитальных разведывательных возможностей и разработке противокосмического оружия. Утечка документов ЦРУ подчеркивает намерение Китая нарушить работу вражеских спутников, что является грозным вызовом военным интересам США и их союзников.

Опираясь на исторические прецеденты военно-промышленного сотрудничества, Зальцман подчеркивает необходимость для ВКС США создавать стратегические альянсы с коммерческими партнерами. Это мнение совпадает с недавно обнародованной Стратегией коммерческого космоса ФСО США, в которой приоритетом является развитие партнерских отношений для повышения конкурентоспособности США в таких ключевых областях, как наблюдение, разведка, мониторинг окружающей среды и космическая логистика.