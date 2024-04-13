Студия ищет сотрудников, знающих тонкости данной игры.

Студия Santa Monica, известная своей работой над серией культовых игр с открытым миром God of War, часто заставляет геймеров PlayStation с нетерпением ждать ее следующего шага в плане разработки новых проектов. Последние признаки указывают на то, что студия может снова вернуться в мир Кратоса и норвежской мифологии.

Как сообщает португальский сайт Geekinout, Santa Monica Studio активно ищет талантливых сотрудников на различные ключевые роли, в частности, на должность старшего технического дизайнера боевой системы. В описании вакансии отдается предпочтение кандидатам, хорошо разбирающимся в боевых тонкостях как God of War (2018), так и ее сиквела, God of War Ragnarök.

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Хотя студия особо не распространяется о своих текущих проектах, широко известно, что она работает сразу над несколькими начинаниями. Однако особый акцент на опыте работы над God of War в объявлении о вакансии сильно намекает на возможность выхода еще одной части серии.

Точные сроки потенциального релиза новой игры God of War остаются неопределенными, особенно учитывая текущую загруженность студии. Тем не менее, подобная динамика найма позволяет предположить, что за кулисами Santa Monica Studio назревает что-то интересное.