И чем раньше человечество достигнет других планет, тем лучше.

Илон Маск недавно представил последние обновления в миссии SpaceX по колонизации Марса, сформулировав свое видение ситуации короткой фразой "Сделать жизнь межпланетной". В противоположность этому он предостерег от альтернативы: остаться в пределах одной планеты. В ходе 45-минутного выступления Маск углубился в технические тонкости, касающиеся запланированных летных испытаний и усовершенствования транспортных средств, что свидетельствует о более широкой тенденции среди предпринимателей, выступающих за колонизацию космоса.

Это рвение к межпланетной экспансии присуще не только Маску: миллиардеры вроде Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона также осваивают космос с помощью компаний Blue Origin и Virgin Galactic. Космос, некогда бывший уделом научной фантастики, стал последней навязчивой идеей самых богатых людей планеты, затмив традиционные предприятия в области бытовой электроники.

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Как утверждают несогласные с этой идеей, экспансия космоса на текущем уровне развития чревата повторением недостатков и несправедливостей нашего нынешнего общества, но только в более широких масштабах. Опыт человечества на Земле, отмеченный деградацией окружающей среды и социальным неравенством, вызывает обоснованные опасения по поводу нашей готовности к освоению других планет.

Однако сторонники космической колонизации рассуждают с другой точки зрения: Илон Маск считает моральным императивом распространение сознания за пределы Земли, ссылаясь на надвигающийся глобальный конфликт или вымирание как на основную причину. Безос рассматривает космическую колонизацию как неизбежное следствие роста населения и истощения ресурсов на Земле, представляя ее как единственное решение, позволяющее поддерживать экспансию человечества без ограничений.