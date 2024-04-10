Мероприятие анонса будет приурочено к Черной пятнице.

Как сообщает издание Computerbase, компания Intel собирается представить свои новые игровые видкокарты поколения Arc Battlemage "Xe2" к концу 2024 года, стратегически приурочив это событие к распродаже Черной пятницы.

Хотя Intel до сих пор воздерживается от официальных заявлений или намеков на сроки запуска своей грядущей линейки Arc с архитектурой GPU Battlemage "Xe2", во время выставки Embedded World 2024 появились слухи о новом поколении серии графических ускорителей. Согласно различным источникам и инсайдерам, присутствовавшим на мероприятии, Intel планирует выпустить свои продукты в конце 2024 года, как раз перед Черной пятницей. Поскольку данное событие назначено на 29 ноября, отраслевые наблюдатели предполагают, что презентация или анонс может состояться в ноябре, а розничная продажа – в последующие месяцы.

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Ключевые особенности видеокарт Battlemage "Xe2":

Улучшенная система памяти нового поколения

Расширенные возможности трассировки лучей

Усовершенствования микроархитектуры

Рендеринга нового поколения на основе машинного обучения и технологий ИИ

Кроме того, вместе с игровыми GPU Battlemage Xe2 Intel может анонсировать новую версию своей фирменной технологии XeSS Frame Generation. Ожидается, что она будет использовать методы экстраполяции кадров, отличающиеся от алгоритмов DLSS от NVIDIA и FSR от AMD.