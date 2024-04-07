Hекоторые диоды в модулях подстветки могут излучать ультрафиолетовый свет, который в сочетании с некачественными бюджетными материалами или дешёвой краской на задней панели может привести к разрушению покрытия видеокарты

В недавних обсуждениях на портале Reddit два пользователя в течение 24 часов поделились поразительно похожими историями о необычной проблеме с их видеокартами NVIDIA RTX. Оба человека сообщили, что на задних панелях их видеокарт MSI и Gigabyte появились отчётливые следы от "ожогов", зеркально отражающие излучение света от модулей памяти.

Компоненты памяти, известные своей яркой RGB-подсветкой, за короткое время стали неотъемлемой частью современных устройств. Эти модули могут похвастаться целым рядом динамических анимаций, удовлетворяющих самые разные визуальные предпочтения пользователей.

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Стоит отметить, что некоторые диоды в модулях подстветки могут излучать ультрафиолетовый свет, который в сочетании с некачественными бюджетными материалами или дешёвой краской на задней панели может привести к разрушению покрытия видеокарты

Точная причина выгорания задней пластины видеокарт остается неясной, будь то воздействие ультрафиолета или тепло, выделяемое самими диодами. Если последняя догадка окажется верной, то это вызывает опасения относительно возможности возникновения подобных проблем вблизи других источников тепла, например, мощных SSD.

На данный момент сообщения касаются в основном видеокарт серий MSI RTX 3080 и Gigabyte RTX 4080. Кроме того, один из пользователей рассказал об аналогичной проблеме с его старой GTX 1080 Ti, которая проявлялась в течение долгих пяти лет. Один из пострадавших пользователей даже заменил свой GPU только для того, чтобы наблюдать повторение картины выгорания, что однозначно указывает на подсветку памяти как на первопричину проблемы.