Кроме того, они не так негативно влияют на здоровье.

В недавнем исследовании, проведенном клиникой Майо, ученые во главе с кардиологом Франциско Лопесом-Хименесом предложили использовать "активные рабочие места", обычно называемые стоячими столами, в качестве средства борьбы с сидячим образом жизни и улучшения когнитивных функций в офисной среде для повышения эффективности и снижения нагрузки на работников.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of the American Heart Association, подчеркивает потенциальные преимущества включения движения в повседневную рутину для снижения рисков для здоровья, связанных с длительным сидением на одном месте. Утверждается, что поскольку офисные работники часто проводят в сидячем положении до восьми часов в день, а то и больше, многие ученые и исследователи все чаще говорят о том, что чрезмерное сидение представляет опасность для здоровья, аналогичную курению.

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Исследование, представляющее собой клиническое испытание с участием 44 человек, длилось четыре дня и изучало влияние различных вариантов расположения офиса: сидячего, стоячего и ходячего. Несмотря на первоначальные сомнения в целесообразности использования активных рабочих мест в офисах, исследование показало минимальное влияние на скорость и точность набора текста, что было определено анализом нейрокогнитивных функций участников.

Результаты исследования свидетельствуют о многообещающей корреляции между активными рабочими местами и улучшением когнитивных показателей, указывая на то, что такие установки могут эффективно сократить время сидячей работы без ущерба для производительности труда. Доктор Лопес-Хименес в аннотации к исследованию отметил:

"Мы должны рассмотреть возможность включения активных рабочих мест в планы профилактики и лечения таких заболеваний, как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и диабет".

Таким образом, исследование клиники Майо подчеркивает потенциальные преимущества использования стоячих рабочих мест вместо сидячих в качестве стратегии повышения остроты умственных способностей сотрудников.