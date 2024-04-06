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Kachka
Новая RX 8700 XT может оказаться существенно быстрее и в два раза дешевле RX 7900 XT
Это случится, если карта получит чип Navi 48.

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Грядущие видеокарты AMD поколения RDNA4 способны произвести фурор в секторах среднего и бюджетного ценовых диапазонов. Линейка Navi 4x, состоящая из графических процессоров Navi 44 и Navi 48, должна стать основой для будущих карт Radeon RX 8700 XT и аналогов более низкого уровня.

Недавние предположения, появившиеся благодаря известному инсайдеру с ником All The Watts!!!, говорят о том, что Navi 48 может превзойти Radeon RX 7900 XT (младший вариант Navi 31), хотя это может относиться и к RX 7900 GRE. RedGamingTech подливает масла в огонь, утверждая, что Navi 48 послужит топливом для RX 8700 XT, намекая на сопоставимую с RX 7900 XT производительность, но при значительно низкой цене – около $449-$899.

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Ожидается, что чип Navi 44 продемонстрирует существенный прирост производительности по сравнению с Navi 33. Следовательно, графические процессоры серии Radeon RX 8600, использующие эти чипы, должны сравняться по скорости с RX 7800 XT. Если новые ускорители RX 8700 XT смогут конкурировать со старыми RX 7900 XT, то RX 8600 XT будет соответствовать производительности RX 7800 XT, а значит, потенциально можно предложить появление мощной видеокарты стоимостью до 299 долларов с производительностью, аналогичной RX 7800 XT за 499 долларов.

Двигаясь вверх по лестнице, серия RX 8800 будет включать Navi 31 Refresh, имея ту же конфигурацию кэша, что и RX 7900 XTX, но с увеличенной тактовой частотой. Пока неясно, сможет ли AMD довести тактовую частоту до 3 ГГц или выше. Однако к этим заявлениям стоит относиться скептически, учитывая, что до официальной презентации еще несколько месяцев.

#amd #видеокарты #rdna3 #rdna4 #rx 8700 xt
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