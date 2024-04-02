Оно ворует пароли и IP-адреса.

В ходе недавнего изучения различных образцов известного хакерского ПО, исследователи кибербезопасности из компании Moonlock обнаружили одну такую версию, отличающуюся поразительным уровнем изощренности. Маскируясь под невышедшую видеоигру GTA 6, эта программа использует хитроумные методы для извлечения паролей и прочей информации.

Это открытие подчеркивает эскалацию угроз, с которыми сталкиваются пользователи macOS. Несмотря на распространенное заблуждение о том, что компьютеры Apple не подвержены киберугрозам, последние тенденции показывают что это не так. Вредоносное ПО, предназначенное для macOS, не только разрастается, но и становится все более сложным, о чем свидетельствует 50%-й рост числа новых семейств вредоносных программ, обнаруженных в прошлом году.

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Вредоносное ПО, являющееся разновидностью password-stealing ware (PSW), работает как троян, предназначенный для тайного сбора учетных данных и передачи их через электронную почту. Он использует тактику обмана, представляясь то якобы копией GTA 6, то пиратской версией Notion, используя доверие пользователей к знакомым им брендам.

Несмотря на встроенные меры безопасности, такие как macOS Gatekeeper, блокирующий загрузку неподписанных приложений, киберпреступники используют пользователей, предоставляя им инструкции по обходу этих мер защиты.