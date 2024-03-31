Один бокс производительностью в 48 TOPS стоит всего 140 долларов.

В постоянно меняющемся ландшафте доминирования высокопроизводительного оборудования на рынке ИИ на первый план выходит сложный "танец" между технологическими инновациями и геополитической напряженностью. Китай, ключевой игрок на этой динамичной арене, оказался в лабиринте проблем, включая введение запрета на поставки GPU со стороны США. Компания Intellifusion, китайский производитель, решивший проложить себе путь к известности, представила свое последнее предложение: боксы для ИИ под названием "DeepEyes".

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По скромной цене в 1000 юаней (около 140 долларов) боксы с искусственным интеллектом "DeepEyes" могут похвастать манящей производительностью в 48 TOPS. Такая агрессивная ценовая стратегия направлена не только на захват доли рынка, но и служит стратегическим маневром для обхода санкций и сохранения конкурентоспособности перед лицом неблагоприятных условий.

В основе этих передовых устройств лежит SoC DeepEdge10Max – чудо инженерной мысли, способное обеспечить беспрецедентную производительность в тестах int8.

В условиях, когда показатели производительности диктуют значимость на рынке, траектория развития Intellifusion представляется многообещающей. Поскольку строгие требования Microsoft к ПК для ИИ предусматривают производительность не менее 40 TOPS, предложения Intellifusion не только соответствуют этим стандартам, но и потенциально превосходят их.