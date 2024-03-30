Особый интерес к программе появился с выходом ChatGPT.

В разгар всеобщего энтузиазма вокруг искусственного интеллекта, который побуждает правительства и корпорации уделять приоритетное внимание модернизации инфраструктуры и выделять больше ресурсов на исследование таких передовых концепций, как машинное обучение, представитель Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) пролил свет на участие агентства в работе над искусственным интеллектом.

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Во время недавнего выступления на мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований, Мэтт Турек, заместитель директора Управления информационных инноваций DARPA, рассказал о том, как агентство старается идти в ногу с искусственным интеллектом в рамках своих разнообразных программ.

Одним из заметных применений искусственного интеллекта в DARPA является выявление и устранение уязвимостей в программном обеспечении с открытым исходным кодом.

Однако самые примечательные высказывания представителя DARPA касались программы F-16. F-16, краеугольный камень ВВС США, славящийся своей маневренностью и универсальностью, достиг широкой мировой популярности. Турек рассказал, что DARPA изучает возможности интеграции искусственного интеллекта и автономности в истребители F-16.

ВВС США уже длительное время эксплуатируют дистанционно пилотируемые F-16, известные как QF-16. Эти самолеты, созданные на базе модифицированных старых F-16, впервые поднялись в воздух в 2012 году.