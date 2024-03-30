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Kachka
PlayStation 5 Pro получит на 28% более быструю оперативную память и на 45% более мощную видеокарту
Пользователи получат выбор между 60 FPS и RTX On.

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В PlayStation 5 Pro, получившей название Trinity Enhanced, появится новая метка, обозначающая игры, оптимизированные для использования возможностей системы, что напоминает эпоху PlayStation 4 Pro, говорится в недавнем отчете Insider Gaming.

Эта метка будет отличать игры на PlayStation 5 Pro, в которых используется эксклюзивный для Pro режим отображения. Предполагается, что этот режим будет использовать всю мощь системы, предлагая сочетание таких функций, как повышение разрешения PSSR до 4K, 60 FPS в играх и улучшенная трассировка лучей. 

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Эти возможности обеспечиваются обновленными компонентами, включая усовершенствованную оперативную память (+28%) и более производительную видеокарту (+45%) по сравнению со стандартной версией игровой приставки. Суммарный эффект от этих улучшений сделает PlayStation 5 Pro на 45% быстрее оригинальной модели.

Тем не менее, по данным Insider Gaming, не гарантируется, что все игры смогут поддерживать одновременно и трассировку лучей и 60 FPS. Вероятнее всего, у геймеров будет выбор между этими режимами.

Спекуляции вокруг выхода PlayStation 5 Pro предполагают, что дебют состоится в конце 2024 года.

#игры #sony #playstation 5 #playstation #консоли #playstation 5 pro #приставки
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