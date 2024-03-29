В тесте программирования он набрал впечатляющие 90% правильных ответов.

Альтернатива Илона Маска на ChatGPT под названием Grok получает обновление, направленное на повышение уровня знаний чат-бота в области математики, кодирования и многого другого. Платформа искусственного интеллекта Маска, xAI, представила Grok-1.5 для ранних тестеров, которые могут похвастаться "расширенными возможностями и логическими рассуждениями", а также способностью ИИ анализировать более длинные контексты. Компания утверждает, что теперь она конкурирует с GPT-4, Gemini Pro 1.5 и Claude 3 Opus в различных областях.

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Согласно данным xAI, Grok-1.5 демонстрирует значительный прогресс по сравнению со своим предшественником Grok-1. В бенчмарке MATH он достиг заметных 50,6%, что более чем в два раза превышает предыдущие показатели. Более того, в тестах GSM8K и HumanEval (кодирование) она достигла 90% и 74,1% соответственно. Эти показатели практически совпадают с результатами Gemini Pro 1.5, GPT-4 и Claude 3 Opus. Примечательно, что по показателю кодирования HumanEval он превосходит всех конкурентов, кроме Claude 3 Opus.

Кроме того, Grok-1.5 теперь может работать с расширенными контекстами, содержащими до 128 тысяч лексем, что позволяет ему усваивать информацию из более широкого спектра источников для понимания сложных сценариев. Несмотря на эти улучшения, xAI не предоставила конкретной информации о достижениях Grok в других областях, оставив без ответа вопросы о его результатах в академических оценках и мультимодальных возможностях. К тому же, возможно, что успехи Grok-1.5 будут недолгими, так как летом выйдет ChatGPT 5.

В настоящее время Grok доступен исключительно для пользователей, подписанных на уровень Premium+ в X, хотя Илон Маск недавно пообещал расширить его доступность для обычных пользователей Premium.