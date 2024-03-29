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Kachka
RTX 4080 вышла из строя прямо во время турнира по CS2 между Virtus Pro и G2
Даже несмотря на то что карту специально подобрали для турнира.

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Пару недель назад компания PGL объявила о выборе оборудования для турнира CS2 Major, выбрав системы, оснащенные чипами Ryzen 7 7800X3D и видеокартами RTX 4080. Однако мероприятие столкнулось с неожиданными проблемами, когда случился внезапный сбой драйвера, связанный с видеокартой.

Как сообщает PCGamesN, во время матча между Virtus Pro и G2 у одной из команд отказала видеокарта. Игрок Virtus Pro Джеймс оказался в затруднительном положении во втором раунде поединка, когда на его компьютере произошел значительный сбой. Воспользовавшись неудачей, G2 одержала победу со счетом 11:13, разрушив надежды Virtus Pro на выход в плей-офф. Джеймс отреагировал на неудачу с оптимизмом, признав, что подобные сбои являются неотъемлемой частью соревновательного игрового ландшафта, и выразив надежду на будущие турниры.

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Признав проблему, PGL публично объяснила технические неполадки сбоем драйвера NVIDIA, в результате чего игра для Джеймса завершилась. Несмотря на использование технически совершенной видеокарты RTX 4080, оптимизированной для CS2, возникновение сбоя вызвало вопросы. В турнир была интегрирована технология NVIDIA Reflex, призванная обеспечить геймерам преимущество в виде обратной связи по задержкам и времени отклика, что очень важно для киберспортивных соревнований.

PGL подтвердила свое сотрудничество с NVIDIA для выявления и устранения проблемы. Однако возникновение сбоя в работе драйвера, несмотря на заверения PGL о "тщательной оптимизации" игровых настроек, подчеркивает непредсказуемость подобных технических проблем. Примечательно, что этот инцидент не снижает ценность графического процессора RTX 4080 и не отражается негативно на его общей производительности. Сбои в игре во время крупных турниров – не редкость, часто они возникают неожиданно и без видимых причин. Единичный случай Джеймса наводит на мысль о возможных недостатках в процессе тестирования ПК или ошибках при установке драйверов.

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4000 #ada lovelace #rtx 4080 #cs2
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