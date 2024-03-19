У стандартной версии карты 6Gb памяти.

Видеокарта AMD Radeon RX 5600 XT была впервые представлена в январе 2020 года и вошла в среднюю серию Navi 10 XLE. Оснащенная 2304 потоковыми процессорами, ее начальная конфигурация включала 6Gb памяти и 192-битную шину. Более мощная RX 5700 XT, напротив, предлагала 8Gb памяти и полноценную 256-битную шину, а модель для рабочей станции Radeon PRO 5700 XT могла похвастаться аж 16Gb.

На этом фоне и разворачиваются удивительные достижения команды модеров Пауло Гомеса, которая успешно модернизировала память и разблокировала полную шину памяти GPU. Подобные модификации редко встречаются из-за сложности их осуществления.

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Команда провела три модификации. Первая включала в себя включение новой 256-битной шины памяти, что представляло собой серьезную проблему. Поначалу результаты бенчмарков показывали снижение производительности почти вдвое по сравнению со стандартной конфигурацией на 6Gb. Эта проблема была быстро решена с помощью замены BIOS от Gigabyte, в результате чего производительность увеличилась на 11%.

Благодаря дальнейшим усовершенствованиям памяти и разгону чипа команда достигла 5115 баллов в тестах, что означает 29%-й прирост, сравнимый с производительностью RX 6600 XT.