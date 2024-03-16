Все заявления бизнесмена Крейга Райта дискредитированы.

Согласно недавним выводам британского суда, известный в широких кругах австралийский предприниматель и бизнесмен Крейг Райт однозначно не является организатором создания криптовалюты Bitcoin, известным под псевдонимом Сатоши Накамото.

В недавнем решении суда прямо говорится, что у Райта нет весомых доказательств, подтверждающих его утверждение о том, что он является неуловимой фигурой, скрывающейся за псевдонимом Сатоши Накамото.

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Таким образом удостоверение доктора Райта как автора "Белой книги биткоина" также дискредитировано.

Во время заседания суд установил несколько утверждений:

Крейг Райт не может быть идентифицирован как Сатоши Накамото (2008-2011 год)

Крейг Райт не может быть признан архитектором системы биткоина

Крейг Райт не разрабатывал оригинальное программное обеспечение Bitcoin и не имеет к криптовалюте никакого прямого отношения

Стоит напомнить, что Райт публично заявил о своей роли родоначальника биткоина в 2016 году. Первоначально это заявление было встречено с ограниченным скептицизмом из-за его предыдущих появлений в соответствующих списках. Тем не менее, сомнения не утихали, что привело к последующему судебному иску против Райта со стороны Криптовалютной открытой патентной ассоциации.