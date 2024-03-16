Производительность трассировки на PS5 Pro, по слухам, увеличится в три раза.

По слухам, возможности рендеринга предполагаемой PlayStation 5 Pro могут быть примерно на 45% быстрее, чем у ее базовой модели, а производительность трассировки лучей удвоится или даже утроится благодаря совершенно новому подходу к технологии.

Недавно блогер Moore's Law is Dead выложил на YouTube видео, в котором представлена утечка документа, проливающего свет на предстоящее аппаратное обновление консоли Sony текущего поколения. В этом документе описываются две важные особенности новой консоли:

Увеличенный графический процессор, дополненный более быстрой системной памятью, обещающий 45%-й прирост скорости рендеринга

Улучшенная архитектура трассировки лучей, производительность которой в три-четыре раза выше PS5

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Просочившийся документ более подробно описывает технологию PlayStation Spectral Super Resolution. Этот механизм повышения разрешения использует PlayStation Machine Learning для обработки данных в супер разрешении, генерируя цветовые буферы с текущим максимальным разрешением 4K. В будущем обновлении планируется расширить эту поддержку до разрешения 8K.

Что касается механик для повышения разрешения PlayStation 5 Pro, в документе указано, что технология Temporal Anti-Aliasing, основанная на машинном обучении, заменит встроенные в игры методы сглаживания и апсемплинга.