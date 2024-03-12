Этот прогноз действителен на 2034 год.

Бюджет правительства президента Байдена на 2025 год в настоящее время привлекает значительное внимание криптовалютного сообщества. Причиной тому стал один аспект, скрытый в обширном финансовом документе, в котором подробно описываются прогнозы правительства США в отношении биткоина.

Пьер Рошар, вице-президент по исследованиям аналитической компании Riot Platform, недавно упростил прогнозы доходов правительства от регулирования и налогообложения цифровых активов, связав их с гипотетической ценой биткоина, которая служит основой для этих оценок. Согласно его анализу, Управление по управлению и бюджету США ожидает, что к 2034-2035 годам (где-то через 10 лет) биткоин достигнет 250 000 долларов.

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По сути, аналитик делит доход, который правительство ожидает получить от цифровых активов в 2025 году (более 1 млрд долларов), на текущую цену биткоина, составляющую примерно 72 000 долларов. Затем он экстраполирует это соотношение на ожидаемый доход в размере 3,65 млрд долларов в 2035 году, в результате чего цена одного биткойна составит примерно 254 158 долларов.

Недавно биткоин достиг нового исторического максимума, чему способствовал ряд благоприятных факторов, включая увеличение притока средств в спотовые биткоин-фонды ETF, а также ожидание предстоящего халвинга и дефляционных последствий, связанных с ним.