До халвинга BTC осталось полмесяца.

Сегодня утром биткоин совершил значительный подвиг, впервые за всю историю превысив рыночную капитализацию серебра и достигнув рекордной цены – более 72 000 долларов за одну монету. Это событие произошло на фоне последовательного роста курса после одобрения спотовых биржевых фондов (ETF) BTC в США. Подъем биткоина выше отметки $70 000 8 марта стал историческим моментом, после чего последовало короткое падение до середины диапазона $67 000, а в последующие дни курс превысил отметку $72 000.

На момент написания материала биткоин оценивается ровно в 72 000 долларов, что свидетельствует о росте на 3% за последние 24 часа. По данным аналитической платформы CoinGecko, за последнюю неделю ведущая криптовалюта выросла примерно на 10%, а за последний месяц – на 53%.

реклама

Благодаря данному достижению биткоин стал восьмым по величине активом в мире, обогнав по рыночной капитализации серебро (1,383 трлн долларов). Рыночная стоимость криптовалюты в настоящее время составляет 1,409 трлн долларов, что ставит ее в один ряд с такими известными компаниями, как Microsoft, Apple, NVIDIA, Saudi Aramco, Amazon и материнской компанией Google, Alphabet. Главным активом всё ещё остается золото с рыночной стоимостью в 14,685 трлн долларов.

С момента своего появления спотовые ETF поглотили 4% текущего предложения биткоина, а прогнозы показывают, что ежегодный уровень поглощения составит 8%. Кроме того, предстоящий халвинг, запланированный на апрель, еще больше повлияет на динамику цены биткоина. После халвинга вознаграждение, выдаваемое майнерам биткоина за обработку новых блоков в сети, уменьшится с 6,25 BTC до 2,125 BTC. Это сокращение должно привести к тому, что ежедневно будет выпускаться примерно на 900 биткоинов меньше, что эквивалентно 73 млн долларов.