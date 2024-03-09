До появления официальной информации еще несколько месяцев.

Недавно в сети появилась утечка CAD-файлов, якобы изображающих дизайн нового флагмана Apple – iPhone 16 Pro. Эта утечка позволяет энтузиастам получить представление о том, чего они могут ожидать от грядущего устройства.

По данным издания 91mobiles, iPhone 16 Pro будет очень похож на своего предшественника, iPhone 15 Pro, но с некоторыми заметными изменениями в дизайне. Одним из значительных изменений является потенциальное увеличение размеров: 149,6x71,4х8,4 мм, что делает его немного больше текущего смартфона. Кроме того, отраслевые инсайдеры говорят о 6,1-дюймовом дисплее, хотя ранее утечки намекали на 6,3-дюймовый экран.

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Примечательным дополнением, обнаруженным в файлах, является кнопка Capture, расположенная под кнопкой питания на правой стороне устройства. Эта кнопка, предположительно, улучшит качество фотографий, предоставив пользователям более эргономичный способ захвата изображений, избавив их от необходимости касаться экрана.

Хотя полные возможности кнопки Capture Button пока не раскрываются, январский отчет проливает свет на ее функциональность. Вероятнее всего, легкое нажатие на кнопку приведет к фокусировке камеры, а полное нажатие – к созданию снимка, аналогично кнопке спуска затвора классической камеры.

Что касается задней камеры, то, судя по всему, iPhone 16 Pro сохранит привычную конфигурацию из трех объективов.

iPhone 16 Pro сможет похвастаться 48-Мп ультраширокоугольной камерой и аккумулятором емкостью 3 355 мАч.