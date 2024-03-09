Будущее TikTok представляется все более неопределенным, поскольку набирает обороты новый законопроект, который может вынудить компанию пойти на продажу сети или столкнуться с блокировкой на территории Соединенных Штатов

Будущее TikTok представляется все более неопределенным, поскольку набирает обороты новый законопроект, который может вынудить компанию пойти на продажу сети или столкнуться с блокировкой на территории Соединенных Штатов. Президент США Джо Байден недавно лично высказался в поддержку этого предложения после его первоначального продвижения в Палате представителей.

Выражая свою позицию, Байден сказал CBS News следующее:

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Законопроект, получивший название "Акт о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками", представленный на этой неделе, предусматривает шестимесячный срок для того, чтобы TikTok отделился от своей материнской китайской компании ByteDance или столкнулся с запретом на уровне магазинов приложений в США. По сообщениям Semafor, республиканцы Палаты представителей намерены провести голосование по законопроекту уже в эту среду.

TikTok же в свою очередь утверждает, что законопроект – это тонко завуалированная попытка ввести полную блокировку на приложение.

Призывая свою обширную пользовательскую базу выступить против законопроекта, TikTok разослал в четверг push-уведомления, предлагая пользователям связаться с конгрессменами и выступить против законопроекта. Сообщается, что эти уведомления вызвали всплеск звонков в офисы Конгресса.

Примечательно, что законопроект встречает противодействие со стороны бывшего президента США Дональда Трампа. Несмотря на то, что во время своего пребывания на посту президента он пытался добиться продажи TikTok американской компании, сейчас Трамп выступает против блокировки приложения.