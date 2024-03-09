Из-за этого он на 33% медленнее MacBook Pro с тем же чипом.

Apple продолжает использовать безвентиляторную систему охлаждения в 13- и 15-дюймовых моделях M3 MacBook Air. Хотя это гарантирует пользователям бесшумную работу, она достигается в ущерб производительности.

В отличие от них, модель M3 MacBook Pro, оснащённая одним вентилятором, демонстрирует заметно более высокую стабильную производительность, несмотря на ту же систему на кристалле (SoC), что подтверждается различными тестами. Важно отметить тепловой дискомфорт, который испытывает M3 MacBook Air.

реклама

15-дюймовый M3 MacBook Air, тщательно изученный ютубером и техническим энтузиастом Max Tech, показал повторение конструкции радиатора Apple без вентилятора, что дало надежду на повышение эффективности последней версии M3. Несмотря на то, что M3 MacBook Air обеспечил неплохие результаты в одноядерных и многоядерных бенчмарках Geekbench 6, производительность ноутбука при длительных нагрузках, особенно в экстремальном стресс-тесте Wild Life от 3DMark, оставляет желать лучшего.

Во время работы температура процессора достигает 114 градусов Цельсия, а температура GPU – 104 градусов Цельсия, однако стойкий M3 MacBook Air продолжает работать. Эти повышенные температуры требуют значительного снижения энергопотребления чипсета для предотвращения дальнейшего перегрева, что приводит к 33%-у отставанию в производительности от MacBook Pro.

Кроме того, алюминиевая конструкция последнего MacBook Air существенно усугубляет теплоотдачу, и при выполнении сложных задач температура корпуса достигает дискомфортных 45-46 градусов Цельсия.