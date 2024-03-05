Включая такие легендарные карты как GTX 1660 SUPER и GTX 1650 Ti.

NVIDIA официально прекратила производство графических процессоров серии GeForce GTX 16, ознаменовав конец эры для основной линейки видеокарт "GTX".

Ранее в декабре сообщалось, что NVIDIA намерена прекратить производство оставшихся видеокарт серии GeForce GTX 16 к первому кварталу 2024 года. Теперь выяснилось, что компания действительно прекратила выпуск этой линейки, остановив все поставки чипов GTX 1660 SUPER, GTX 1660 Ti, GTX 1650 Ti, GTX 1650, GTX 1650 SUPER и GTX 1630.

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Бренд NVIDIA "GTX" имеет долгую историю, восходящую к эпохе GeForce 7 и GeForce 8 с такими картами, как 7800 GTX и 8800 GTX. Однако более десяти лет назад он получил известность благодаря сериям GTX 200 и GTX 400, которые сосуществовали с сериями GeForce GTS и GT.

Брендинг GeForce GTX сохранялся до серии GeForce 10, постепенно уступая место новым картам "RTX", представленным в серии GeForce 20. Серия GTX 16, выпущенная одновременно с серией RTX 20, обслуживала мейнстрим сегмент, завершив эру GTX в 2024 году. В линейку GeForce GTX вошли такие запоминающиеся карты, как GTX 680, GTX 980, GTX 1080 Ti и серия GTX Titan, каждая из которых отличается заметной производительностью GPU.

Семейства GeForce GTX включают: