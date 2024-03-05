Для запуска использовали видеокарту Radeon HD 7470.

Немецкий энтузиаст аппаратного обеспечения, известный под ником KittenLabs, опубликовал в своем блоге интригующую запись, в которой рассказал о своем достижении – плавном запуске игры GTA: Vice City на обычном пользовательском роутере. Используя нетрадиционную настройку, включающую маршрутизатор TP-Link TL-WDR4900 и AMD Radeon HD 7470, настроенный как внешний GPU (eGPU), KittenLabs успешно установил Debian Linux и GTA: Vice City, продемонстрировав впечатляющую производительность, как показано в сопроводительном видео.

Предыстория этого изобретательного игрового подвига весьма увлекательна. Wi-Fi маршрутизатор TP-Link TL-WDR4900 привлек внимание KittenLabs благодаря своей известной производительности, особенно учитывая дату его выпуска (2013 год).

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Естественно, поскольку типичный маршрутизатор не имеет слота PCIe, совместимого с графическим процессором ПК, KittenLabs приступил к творческой модификации, чтобы разместить eGPU. Создав специальную печатную плату miniPCIe breakout PCB, её интегрировали в роутер, отрезав PCIe-трассы, ведущие от процессора к одному из чипсетов Atheros, тем самым создав функциональный запасной интерфейс PCIe 2.0.

Первые испытания с видеокартой Radeon RX 570 столкнулись с проблемами совместимости, что привело к переходу на устаревшую карту Radeon HD 7470 с более старым драйвером, что дало положительные результаты – система внезапно ожила.

Однако для успешного запуска GTA: Vice City на TL-WDR4900 пришлось преодолеть множество трудностей. Главной из них было получение совместимой версии игры, подходящей для системы Debian/PowerPC. Решение было найдено в reVC – переработанной версии GTA Vice City с общедоступным исходным кодом, скомпилированной специально для платформы роутера.