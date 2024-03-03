Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

Следующая часть серии Assassin's Creed от Ubisoft, предварительно названная Assassin's Creed Red, действие которой разворачивается в феодальной Японии, недавно получила первые подробности, проливающие свет на геймплейные механики и движок.

Assassin's Creed Red будет ролевой игрой с открытым миром, а Ubisoft планирует выпустить ее до марта 2025 года. По сообщениям Insider Gaming, первые проблески Assassin's Creed Red демонстрируют геймплейные механики и дают представление о движке игры.

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Вместо того чтобы полностью переходить на новый движок, грядущая часть Assassin's Creed будет построена на модернизированной версии существующего движка "Anvil Pipeline". Ожидается, что он упростит разработку для различных студий, участвующих во франшизе, и предложит более оптимизированный подход для будущих игр серии. Технические модификации "Anvil Pipeline" включают в себя такие функции, как глобальное освещение с трассировкой лучей и виртуальная геометрия, а также обновленные анимации, паркур-механика, динамическая погода и многое другое.

В плане геймплея Assassin's Creed Red сохранит сходство со своей предшественницей Assassin's Creed Valhalla, но в ней будут усилены боевые действия с такими элементами, как обезглавливание. Особое внимание уделяется стелс-механике, позволяющей игрокам гасить факелы, прятаться в листве и принимать лежачее положение, дабы избежать обнаружения. Заметным дополнением стало появление "Укрытий".

В отличие от своего аналога, Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Red выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.