Недавно компании разрешили проводить опыты на людях.

Инспекторы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выразили обеспокоенность по поводу оценки и документирования практики содержания животных в компании Neuralink, во время инспекции лаборатории стартапа по производству мозговых чипов в Калифорнии.

Инспекция FDA, проведенная в июне в лаборатории Neuralink во Фримонте, выявила ряд недостатков в обслуживании научного оборудования, соблюдении санитарных норм и документации по содержанию животных, говорится в отчете.

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В ходе проверки инспекторы отметили проблемы, связанные с благополучием животных, в частности отсутствие необходимой документации об условиях их содержания. Neuralink не смогла предоставить документацию за двухлетний период с 2021 по 2022 год, касающуюся калибровки и поддержания "монитора жизненных показателей". Кроме того, у компании отсутствовала документация по проверке качества воды в 2022 году.

Несмотря на эти выводы, FDA не отклонило запрос Neuralink на продолжение испытаний на людях.

Цель Neuralink, напомним, – разработка имплантируемых мозговых чипов для создания прямого человеко-машинного интерфейса.