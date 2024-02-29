В комплект входят процессор EPYC 7532 и 128Gb ОЗУ.

Похоже, что видеокарты потребительского класса превращаются в следующее поколение ускорителей ИИ: компания TinyBits объединила шесть игровых видеокарт AMD Radeon RX 7900 XT в единый блок, предназначенный для приложений ИИ.

В условиях недавней нехватки графических процессоров, предназначенных для ИИ, многие люди обратились к игровым GPU в качестве альтернативы, поскольку они обеспечивают достойную производительность в вычислительных задачах в зависимости от конкретных рабочих нагрузок. Недавно компания TinyBits представила TinyBox – комплект, содержащий флагманские карты AMD RDNA3, ориентированный на потребителей, столкнувшихся с нехваткой графических процессоров для ИИ.

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Хотя компания TinyBits не раскрыла точные показатели производительности этой системы, по оценкам, она может обеспечить около 738 TLFOPs производительности, дополненных 96Gb памяти GDDR6. Это делает ее привлекательным вариантом, учитывая соотношение производительности и стоимости. В TinyBits подчеркивают, что выбор флагманских карт AMD RDNA3 был более выгодным решением по сравнению с GeForce RTX 4090, в первую очередь благодаря ценностному предложению AMD.

Помимо спецификаций GPU, система оснащена процессором AMD EPYC 7532 и 128Gb ОЗУ. Для хранения данных используется 5 SSD SN850X емкостью 1Tb, а дополнительный пустой слот 16x OCP 3.0 зарезервирован для сетевых нужд.

Система Tiny, ориентированная на ИИ, стоит около 10 000 долларов, что является привлекательным предложением, особенно если учесть, что одни только карты будут стоить около 6 000 долларов по цене MSRP, что крайне маловероятно в нынешних рыночных условиях.