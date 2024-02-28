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Kachka
Сенатор США: Северная Корея финансирует создание ядерных ракет с помощью криптовалют
По её данным, криптовалюты являются главным активом ядерной программы.

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Поскольку в этом году биткоин продемонстрировал двузначный процентный рост, а криптовалютная сфера в целом выиграла от повышения доступности розничной торговли, сенатор Элизабет Уоррен (D-MA) вновь заявила о том, что развивающийся сектор цифровых финансов должен придерживаться тех же стандартов регулирования, что и традиционные финансовые институты, такие как банки и службы денежных переводов. Во время вчерашней беседы с журналистами Bloomberg Уоррен подчеркнула важность тщательной проверки криптовалют из-за их использования незаконными субъектами для нарушения глобальной стабильности и уклонения от правового надзора.

Учитывая, что криптовалюта появилась сравнительно недавно по сравнению с традиционными активами, такими как золото или известные финансовые институты вроде JPMorgan, ее стремительный рост в сочетании с прогрессом в производстве чипов застал многих врасплох. Несмотря на то что криптовалюты обладают теми же преимуществами, что и обычные ликвидные активы, отслеживание источника средств, поступающих в такие криптовалюты, как биткоин, создает большие проблемы для правоохранительных органов.

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В своем недавнем интервью Bloomberg Television, вышедшем в эфир поздно вечером по восточному времени, сенатор от Массачусетса подчеркнула, что ее цель – добиться нормативного паритета для криптовалют и связанных с ними организаций, поставив их на одну ступень с банками и кредитными союзами. Уоррен подчеркнула, что такое выравнивание помешает преступным элементам, включая террористов и торговцев людьми, использовать криптовалюты для незаконной деятельности.

Говоря о своей позиции, сенатор Уоррен выразила желание сотрудничать с криптовалютной индустрией. Она задалась вопросом, почему индустрия выступает за создание среды, в которой достаточно места для незаконной деятельности, включая наркоторговлю, торговлю людьми, терроризм, схемы выкупа, обман потребителей и поддержку стран-изгоев, таких как Северная Корея, которая, по сообщениям, финансирует значительную часть своей ракетно-ядерной программы за счет криптовалют.

#сша #криптовалюты #ядерное оружие #северная корея #америка
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