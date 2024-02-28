Биткоин-фонды ETF фиксируют огромную прибыль.

Сегодня биткоин подскочил почти до $61 000 благодаря непрерывному потоку капитала, вливающегося в недавно созданные биткоин-фонды ETF. Только за февраль основная криптовалюта выросла почти на 40%, что стало самым значительным ралли с декабря 2020 года.

Трейдеры активно инвестируют в биткоин в преддверии предстоящего апрельского халвинга, когда вознаграждение за майнинг блоков будет уменьшено вдвое, что может привести к росту стоимости криптовалюты. Кроме того, энтузиазм инвесторов подкрепляется ожиданиями многократного снижения ставок Федеральной резервной системой США в этом году.

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Бен Лэйдлер, стратег по глобальным рынкам eToro, отметил:

"Динамика биткоина подпитывается постоянным притоком средств в новые спотовые ETF и ожиданием апрельского халвинга и возможного июньского повышения ставки ФРС".

Общая рыночная капитализация всех находящихся в обращении биткоинов превысила в этом месяце 2 трлн долларов, что стало значительной вехой, которой не было уже два года, как сообщает криптоплатформа CoinGecko. Одновременно с этим цена монеты удвоилась всего за четыре месяца.

На этой неделе заметно вырос интерес к известным ETF. Платформы, управляемые, в частности, компаниями Grayscale, Fidelity и BlackRock, демонстрируют повышенную торговую активность.