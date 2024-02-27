На фоне роста курса, капитализация биткоина превысила $1,1 трлн

Вчера вечером первая цифровая валюта – биткоин, – начала очередное восходящее движение, отметив многочисленные рубежи текущего года.

Ведущая криптовалюта побила свой пик 2024 года, преодолев отметку в 53 000 долларов, и впоследствии отметила еще несколько максимумов за год, достигнув в итоге примерно 57 500 долларов этой ночью.

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На момент написания этого материала произошла небольшая коррекция, и биткоин завис около отметки 56 900 долларов за монету. Поскольку спекулянты в большом количестве фиксируют прибыль и продают накопления, сценарий, при котором продавцов станет больше, чем покупателей, потенциально может привести к постепенному снижению курса.

Примечательно, что в последний раз биткоин преодолевал отметку в 54 000 долларов в декабре 2021 года. С тех пор он не раз падал до 20 000 долларов и меньше.

Биткоин – децентрализованная криптовалютная система, основанная на технологии блокчейна, позволяющей каждому участнику майнить (генерировать) новые блоки. Концепция биткоина была представлена человеком или группой лиц с псевдонимом Сатоши Накамото в ноябре 2008 года.