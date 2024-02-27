Каждый человек стал программистом.

Генеральный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг в очередной раз провозгласил крах традиционного кодинга, на этот раз обращаясь к потенциально более влиятельной аудитории.

Во время своего выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае Хуанг заявил, что с быстрым развитием искусственного интеллекта приобретение навыков кодирования больше не должно занимать первое место в списке приоритетов для тех, кто стремится попасть в технологическую индустрию.

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На протяжении многих лет овладение навыками кодирования рассматривалось многими лидерами индустрии как необходимый навык для достижения успеха. Однако последняя точка зрения Хуанга призвана нарушить это общепринятое мнение.

Благодаря достижениям в области генеративного искусственного интеллекта, будущее кодинга видится в обработке естественного языка, что избавляет начинающих профессионалов от необходимости посвящать бесчисленные часы изучению конкретных языков кодирования.

Хуанг подчеркнул следующее:

"Наша обязанность – развивать вычислительные технологии, чтобы сделать программирование ненужным. С человекоподобным языком программирования каждый человек во всем мире станет программистом. Это чудо искусственного интеллекта", – заявил он на саммите.

Вместо того чтобы сосредоточиться на изучении кодирования, Хуанг предложил людям инвестировать свое время в освоение таких отраслей, как сельское хозяйство, биология и образование. Тем не менее, он признал, что определенные навыки кодирования останутся актуальными для определения того, когда и где применять программирование ИИ.