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Kachka
Аналитики: по рыночной капитализации биткоин вскоре может обогнать золото
Для этого криптовалюта должна стоить $600 000.

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Биткоин набирает обороты в преддверии запланированного на апрель халвинга, связанного с уменьшением вдвое вознаграждения за майнинг. Под влиянием благоприятных ветров, вызванных постоянным притоком средств в криптовалютные спот-фонды ETF, общий чистый приток которых составил 5,63 миллиарда долларов, криптовалюта растёт с каждым днём. Среди оптимистично настроенных аналитиков есть те, которые предвидят в ближайшем будущем монументальное столкновение биткоина и золота.

Краткосрочные "бычьи" перспективы биткоина весьма оптимистичны. При нынешних темпах притока спотовые биткойн-фонды ETF ежедневно поглощают примерно в 12,5 раз больше биткоинов, чем может быть добыто в результате майнинга. После приближающегося халвинга, когда вознаграждение за добычу одного блока биткоина уменьшится вдвое до 3,125 BTC, спотовые биткоин ETF будут готовы поглощать примерно в 25 раз больше дневной добычи.

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Недавний отток средств из золотых ETF-фондов нашел свое место в спотовых Bitcoin ETF. При нынешних темпах размер криптовалютных спотовых ETF может превысить размер их золотых аналогов. Некоторые аналитики даже предполагают, что рыночная капитализация биткоина превысит всю рыночную оценку золота.

Андре Драгош, руководитель отдела исследований ETC Group, отмечает следующее:

"Чтобы по-настоящему обогнать рыночную капитализацию золота, криптовалюте придется достичь ценового уровня в 600 000 долларов, что может оказаться трудной задачей в текущем цикле".

#криптовалюты #биткоин #btc #золото
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