Никакое дополнительное оборудование ему не требуется.

Начав сегодня утром диалог, компания SpaceX официально заявила о своем значительном достижении в сети X:

"Это сообщение было отправлено через спутник SpaceX Starlink, находящийся на орбите".

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Это важное сообщение ознаменовало успешное испытание функции прямой связи Starlink с сотовым телефоном.

Воспользовавшись этим достижением, Маск снова опубликовал сообщение с дополнительной аннотацией:

"Это сообщение было отправлено со стандартного мобильного устройства непосредственно с помощью спутника SpaceX, без какого-либо специализированного оборудования".

Его замечание подчеркивает простоту технологии, поскольку она не требует никаких особых аппаратных изменений в устройстве.

Фундамент для достижения этой вехи был заложен в конце 2023 года, когда SpaceX получила разрешение на эксперименты по взаимодействию Starlink со смартфонами. Эти испытания продолжились в январе, когда корпорация продемонстрировала бесперебойную связь между смартфонами, не зависящую от обычных базовых станций.

Тем не менее, присутствие Маска в сети было посвящено не только празднованию успехов SpaceX. В другом посте он также выразил недовольство, сказав:

"Невероятно! По-прежнему вынужден заводить учетную запись Microsoft, чтобы настроить новый ноутбук".

Участвуя в обоих диалогах, Маск подчеркивает свою двойную роль – восторженного поборника новаторских технологий и ярого противника недостатков отрасли. Это служит доказательством его многогранного характера и приверженности формированию технологического ландшафта.

Возможность передавать сообщения непосредственно через спутник не только демонстрирует технологическое мастерство компании SpaceX, но и подчеркивает её стремление к расширению возможностей глобальной связи. Обеспечивая прямую связь через обычные мобильные устройства, SpaceX продолжает устранять барьеры в области спутниковых технологий, делая их более доступными и удобными для пользователей по всему миру.