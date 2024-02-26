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Kachka
Акции NVIDIA выросли на 235%, конкурентом компании в этом являются какао-бобы
И NVIDIA и какао-бобы сталкиваются с серьёзным дефицитом.

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В последнее время компания NVIDIA много раз попала в заголовки газет, и вполне заслуженно. Только за последний год ее акции выросли на 235%, достигнув роста, сравнимого со всей рыночной капитализацией Netflix или AMD, всего за несколько часов в начале этой недели после очередного выдающегося квартального отчета о прибыли. Однако на фоне ажиотажа вокруг NVIDIA у компании появился один претендент – непритязательный какао-боб.

Недавний всплеск интереса к акциям NVIDIA привел к тому, что трейдеры вложили в них ошеломляющие 20 млрд долларов.

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Более того, взлет акций NVIDIA благодаря искусственному интеллекту, вывел ее генерального директора Дженсена Хуанга в число богатейших людей мира: только с начала 2024 года его состояние увеличилось примерно на 25 млрд долларов.

Несмотря на поразительный успех NVIDIA, ее господству теперь противостоит неожиданный конкурент – какао-бобы.

Как показано на графиках исследователей, цена на какао-бобы, ключевой ингредиент для производства шоколада, за последний год выросла на 166%. Учитывая постоянные проблемы с поставками, какао-бобы, похоже, могут затмить впечатляющее ралли NVIDIA.

Несколько факторов способствовали почти идеальному "шторму" в поставках какао-бобов:

  • Последняя значительная посадка какао-деревьев произошла в начале 2000-х годов в Западной Африке, которая поставляет около 75% мирового какао. Эти деревья, которым сейчас около 25 лет, уже достигли своего расцвета
  • Неблагоприятные погодные условия, усугубляемые нынешней фазой Эль-Ниньо в Тихом океане, уничтожили какао-деревья в Гане
  • Мир сталкивается с ежегодным дефицитом поставок в размере от 300 000 до 500 000 тонн, что является самым большим дефицитом за последние шесть десятилетий

Поскольку и графические процессоры NVIDIA, и любимая чашка горячего шоколада могут значительно подорожать в этом году по совершенно разным, но одинаково веским причинам, возможно, заявление Федеральной резервной системы США о преждевременном сдерживании инфляции требует некоторого пересмотра.

#nvidia #акции #дженсен хуанг #шоколад #какао-бобы
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