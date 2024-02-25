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Спустя более десяти лет после выхода The Elder Scrolls V: Skyrim игровое сообщество продолжает создавать множество интригующих модификаций.
Среди них – мод NPCs Take Cover – Smarter Anti-Cheese AI, недавно выложенный на Nexus Mods JaySerpa. Этот мод в первую очередь направлен на улучшение поведения неигровых персонажей (NPC), отклоняясь от обычных изменений, чтобы ввести элементы, которые привносят во встречи с NPC динамичные ощущения.
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Разработчик мода критикует внутриигровой ползунок сложности, утверждая, что он просто усиливает сопротивляемость противников. Хотя некоторые игроки могут счесть это приемлемым, это отвлекает от захватывающего боевого опыта, который ищут те, кто желает более реалистичного игрового процесса. Чтобы решить эту проблему, мод обогащает поведение NPC во время боя. Вот описание его ключевых особенностей:
- NPC ищут укрытия: вместо того чтобы пассивно ожидать атаки, NPC активно пытаются выйти из зоны прямой видимости игрока, прежде чем начать обороняться
- Зигзагообразное движение: NPC демонстрируют повышенную мобильность в поисках укрытия, что делает их более сложными целями для поражения, не прибегая к нереалистичным маневрам уклонения
- Динамический ИИ: NPC динамически корректируют свое положение при обнаружении потенциальной угрозы, обеспечивая более чуткое и увлекательное ведение боя
- NPC реагируют на тактику игрока: благодаря репертуару из более чем 200 озвученных реакций NPC выражают свое презрение к тактике игрока. Эти реакции варьируются от вызывающих вызовов вроде "Сражайся со мной как воин!" до настоятельных призывов к действию вроде "В укрытие!" или призывов к сплочению вроде "Кто-нибудь, убейте этого проклятого мага!"
- Иммерсивное взаимодействие: враги проявляют повышенную осведомленность, начинают бой, обнаружив игрока, готовящего дальние атаки или заклинания, а не пассивно ожидают агрессии