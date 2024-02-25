Кроме того, противники начинают атаковать главного героя заранее.

Спустя более десяти лет после выхода The Elder Scrolls V: Skyrim игровое сообщество продолжает создавать множество интригующих модификаций.

Среди них – мод NPCs Take Cover – Smarter Anti-Cheese AI, недавно выложенный на Nexus Mods JaySerpa. Этот мод в первую очередь направлен на улучшение поведения неигровых персонажей (NPC), отклоняясь от обычных изменений, чтобы ввести элементы, которые привносят во встречи с NPC динамичные ощущения.

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Разработчик мода критикует внутриигровой ползунок сложности, утверждая, что он просто усиливает сопротивляемость противников. Хотя некоторые игроки могут счесть это приемлемым, это отвлекает от захватывающего боевого опыта, который ищут те, кто желает более реалистичного игрового процесса. Чтобы решить эту проблему, мод обогащает поведение NPC во время боя. Вот описание его ключевых особенностей: