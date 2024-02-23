Существенного прироста производительности это не дало.

Как сообщают западные издания, к команде модеров из Бразилии обратился пользователь с просьбой увеличить объем памяти RTX 2080 с 8Gb до большего размера, чтобы удвоить ее производительность. Клиент предоставил необходимую память и прочие инструменты, что упростило задачу для квалифицированной команды.

Ввиду конкурентной природы GPU-моддинга на начальном этапе было решено выяснить, не пытались ли ранее провести подобную модификацию их коллеги. Несмотря на многочисленные запросы, команде не удалось найти никаких записей или информации о предыдущих попытках.

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Напомним, что RTX 2080 была выпущена в 2018 году с графическим процессором Turing TU104-400. Карта может похвастаться 2944 ядрами CUDA и изначально оснащалась 8Gb памяти GDDR6 с 256-битной шиной.

Сам процесс модификации относительно прост: необходимо удалить существующую память и припаять на ее место новую. Кроме того, необходимо настроить перемычки, чтобы GPU распознал новый тип памяти.

После того как все будет выполнено правильно, программное обеспечение, такое как GPU-Z, должно отобразить новый объем VRAM, который в данном случае составляет 16384Mb. Примечательно, что карта прекрасно работает со стандартными WHQL-драйверами, не требуя никаких программных модификаций. Это очень важно для того, чтобы покупатель не испытывал проблем с использованием карты.

К огромному сожалению, модификация RTX 2080 на 16Gb не дала существенного прироста игровой производительности. Оценка проводилась на примере одной игры, Resident Evil 4, известной своими высокими требованиями к памяти.